Алексей Чеверев стал и. о. главы Северского района

Алексей Чеверев назначен исполняющим обязанности главы Северского района Краснодарского края. Ранее он работал заместителем главы Усть-Лабинского района, где отвечал за вопросы строительства и жилищно-коммунального хозяйства, сообщает «"КП"-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Усть-Лабинского района Фото: пресс-служба администрации Усть-Лабинского района

До муниципальной службы Алексей Чеверев занимался предпринимательской деятельностью и руководил управляющей компанией «Екатеринодар» по обслуживанию жилых домов.

Господин Чеверев заменил на должности Дмитрия Малова, который возглавлял Северский район после отставки Андрея Дорошевского в 2024 году.

Анна Гречко