У экс-главы Кавказского района изъяли имущество на 739 млн рублей

Вступило в силу решение суда о конфискации имущества бывшего главы Кавказского района Краснодарского края Виталия Очкаласова и его родственников общей стоимостью свыше 739 млн руб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кропоткинский городской суд 23 мая 2025 года удовлетворил иск прокурора об обращении в доход государства имущества, оформленного на Очкаласову Т.В., Очкаласову Т.А., Очкаласова С.В. и Очкаласову А.В.

Суд установил, что экс-чиновник нарушал антикоррупционное законодательство. Находясь на посту главы муниципального образования, он приобрел коммерческие предприятия в Краснодарском крае, в том числе на подконтрольной территории. Среди них — ООО «Транспорт», ЗАО «Агрофирма Дружба», ЗАО «Алексеетенгинское», ООО «Маяк Революции» и множество других компаний.

Доходы от незаконной деятельности Виталий Очкаласов направлял на создание новых бизнес-проектов, которые для сокрытия от контролирующих органов регистрировал на членов семьи, выяснил суд.

За счет коррупционных доходов экс-глава района приобрел 135 земельных участков общей площадью свыше 3209 га стоимостью более 669 млн руб., а также 17 объектов недвижимости стоимостью свыше 70 млн руб., говорится в постановлении. Имущество было оформлено на него и его родственников.

Представители ответчиков обжаловали решение в апелляции и подали в Верховный суд ходатайство об изменении территориальной подсудности. Верховный суд передал дело в судебную коллегию по гражданским делам Московского городского суда.

Московский суд признал решение Кропоткинского суда законным и оставил его без изменений. Решение окончательно вступило в силу.

Вячеслав Рыжков