Губернатор Кубани назначил своих заместителей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжения о назначении девяти заместителей, среди которых как действующие чиновники, так и новые кадры. Об этом сообщила пресс-служба краевой администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Первым вице-губернатором региона остался Игорь Галась, чье назначение 1 октября поддержали депутаты на 66-й сессии Законодательного собрания. С 2015 года он занимал должность вице-губернатора, с октября 2021 года — первого заместителя. Галась продолжит отвечать за финансовую, бюджетную и экономическую политику.

Андрей Коробка сохранил за собой курирование агропромышленного комплекса края. Он является заместителем главы региона с 2015 года, ранее работал депутатом Совета муниципального образования Динской район.

Сферу строительства будет курировать Дмитрий Маслов, родившийся в 1988 году в Новочеркасске. Выпускник Южно-Российского государственного политехнического университета имени Платова работал инженером в НИИ промышленной и экологической безопасности, затем занимал руководящие посты в Северо-Кавказском управлении Ростехнадзора.

Вице-губернатором по вопросам развития остался Александр Руппель, который с 2020 года курирует промышленную политику, курортную отрасль, потребительскую сферу и внешнеэкономическую деятельность. До этого он возглавлял министерство экономики региона.

Заместителем по социальным вопросам стал Александр Руденко — выпускник факультета журналистики КубГУ. С 2005 года он работал в ГТРК «Кубань» в Сочи и Краснодаре, с 2021 года руководил медиагруппой «Кубань 24». Господин Руденко воспитывает троих детей.

Роман Лузинов сохранил пост заместителя по имущественным отношениям и природным ресурсам, который занимает с декабря 2022 года. До этого он работал заместителем мэра Краснодара.

Евгений Пергун, получивший назначение в 2024 году, продолжит отвечать за транспорт, топливно-энергетический комплекс и жилищно-коммунальное хозяйство. С марта 2019 года по июнь 2024 года он возглавлял Динской район.

Заместителем по внутренней политике остался Александр Топалов, занимающий этот пост с 2023 года. Ранее он руководил департаментом внутренней политики края.

Вице-губернатором по казачеству, спорту и мобилизационной работе назначен Александр Агибалов — уроженец Краснодара 1988 года рождения. Выпускник Кубанского университета физкультуры, спорта и туризма с 2011 года работал в региональных органах власти, занимался образованием и молодежной политикой, возглавлял Союз казачьей молодежи Кубани. С 2020 года занимал руководящие должности в Сахалинской области, был советником губернатора Хабаровского края и атаманом Уссурийского казачьего войска. Господин Агибалов — участник специальной военной операции.

Вячеслав Рыжков