На Северном Кавказе более тысячи учащихся познакомились с AI-агентами на «Уроке цифры»

В Республиках Северного Кавказа более тысячи учеников стали участниками всероссийской образовательной акции «Урок цифры». С начала октября сотрудники Сбера провели 25 уроков в школах Северного Кавказа. На первом занятии учащиеся познакомились с ИИ-агентами и узнали, почему владение основами ИИ — один из ключевых навыков нашего времени. Также в Республике Северная Осетия-Алания школьники и студенты приняли участие в образовательных IT-квизах, где в интерактивном формате узнали об основных принципах работы искусственного интеллекта.

Фото: пресс-служба Сбера

Руслан Мизаев, Управляющий Чеченским отделением Сбербанка: «Сегодня современные AI-технологии охватывают всё больше сфер жизни, упрощая рутинные дела и рабочие процессы, поэтому важно повышать осведомлённость жителей, особенно подрастающего поколения, о способах практического применения таких инструментов. Сбер активно поддерживает образовательные мероприятия по изучению AI-технологий — одно из таких «Урок цифры». В этом году Чеченская Республика вошла в десятку регионов России, лидирующих по числу участников в этом образовательном проекте. В октябре сотрудники Сбера провели занятия по ИИ-агентам в школах Грозного, а также в сёлах Алхан-Кала и Автуры. Первый урок был посвящён знакомству с моделями искусственного интеллекта и способам использования «умных программ» в повседневной жизни. Проведённые уроки показали интерес среди молодого поколения к изучению AI-технологий: если раньше искусственный интеллект казался «далёким» и непонятным, то сейчас даже дети всё больше отмечают необходимость понимания основ работы таких современных технологий, поскольку в ближайшем будущем ИИ-агенты станут неотъемлемым элементом жизни человека».

Проект «Урок цифры» реализует АНО «Цифровая экономика» с 2018 года совместно с Минцифры России и Минпросвещения России в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации». Урок по теме «ИИ-агенты» разработан Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее», одним из партнёров проекта, при экспертной поддержке Сбера. Этой осенью к проекту присоединились почти 3 млн школьников из разных регионов России и зарубежья.