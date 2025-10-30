С 3 ноября электромобили и гибриды запретят на Крымском мосту со стороны Кубани

С 3 ноября движение электромобилей и гибридных автомобилей при подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края будет ограничено. Соответствующие изменения в постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба администрации региона в своем Telegram-канале.

Согласно документу, с полуночи 3 ноября запрещается движение таких транспортных средств на участке федеральной трассы А-290 Новороссийск — Керчь — от развязки на станицу Тамань до Крымского моста (с 134-го по 145-й км).

Ранее ограничение касалось грузовых автомобилей. Для грузового и электротранспорта предусмотрен альтернативный маршрут по сухопутному направлению от Таганрога в Ростовской области до Джанкоя в Республике Крым.

По информации из открытых источников, введение ограничений может быть связано с усилением мер безопасности после недавних инцидентов на Крымском мосту, в том числе с попыткой использовать электромобиль для диверсии. В частности, ранее сотрудники ФСБ обнаружили автомобиль с почти 130 кг взрывчатки, спрятанной в батарейном отсеке, что могло стать основанием для дополнительного контроля движения транспорта на подъезде к мосту.

«Ъ-Кубань» писал, что Южный окружной военный суд приговорил жителя Севастополя к трем годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности. 49-летний мужчина, выступавший в Telegram под псевдонимом Udav Trancheyny, размещал в чатах комментарии с призывами к убийству руководителей страны, сотрудников правоохранительных органов и к подрыву Крымского моста.

Мария Удовик