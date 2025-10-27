Анна Минькова покинула пост вице-губернатора Краснодарского края

В Краснодарском крае произошли кадровые изменения в высшем звене региональной администрации. Вице-губернатор Кубани Анна Минькова, курировавшая социальный блок, объявила о своем уходе с должности. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Госпожа Минькова отметила, что решение принято ею лично и продиктовано внутренними убеждениями. Она занимала пост заместителя главы региона более 10 лет — с апреля 2015 года.

Анна Минькова родилась в 1978 году в поселке Тлюстенхабль Теучежского района Республики Адыгея. Окончила Кубанский государственный университет по специальности «Журналистика». Трудовую деятельность начала в 1999 году корреспондентом ГТРК «Кубань». В 2004 году перешла на работу в администрацию Краснодарского края, где занимала должности советника, а позднее — руководителя ряда подразделений, связанных с информационной политикой и социальной сферой.

