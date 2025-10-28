Был доверенным лицом Путина

Александр Руденко 28 октября 2025 года назначен вице-губернатором Краснодарского края по социальным вопросам. До назначения он возглавлял медиагруппу «Кубань 24», уступив пост генерального директора экс-замглаве региона Анне Миньковой.

Родился 10 августа 1983 года в Николаеве, бывшей Украинской ССР. Когда ему было три года, семья переехала на Кубань.

Юность провел в Краснодаре, Славянском и Красноармейском районах. Некоторое время он жил в Сочи, работал в Адыгее и Абхазии, затем переезжал по работе в Москву, а позже вернулся в Краснодар.

Господин Руденко окончил краснодарскую гимназию №54, занимался танцами, плаванием, футболом и участвовал в КВН. После школы получил первый опыт в журналистике на ГТРК «Кубань», где работал ответственным выпускающим, ассистентом режиссера, корреспондентом, спецкорреспондентом, ведущим и шеф-редактором. Параллельно также окончил факультет журналистики Кубанского государственного университета (КубГУ).

В разные годы Александр Руденко работал заведующим корреспондентским пунктом в Сочи (2014–2016), заместителем директора филиала ФГУП «ВГТРК» — «Кубань» (2016–2017), корреспондентом телеканала «Россия-1» в Москве (2017–2020), заведующим корреспондентским пунктом в Краснодаре (2020–2021). Также занимал пост парламентского репортера в Государственной думе.

В числе заметных журналистских командировок Александра Руденко — Сирия, авиакатастрофа в Ростове-на-Дону в 2016 году, трагедия в кемеровском ночном клубе «Зимняя вишня» в 2018 году.

Принимал участие в освещении открытия проекта «Сила Сибири» на Чаяндинском месторождении.

С 19 июля 2021 года Александр Руденко возглавлял ГУП КК «Телерадиокомпания "НТК"», а с 2024 года был генеральным директором медиахолдинга «Кубань 24».

В общественно-политической деятельности Александр Руденко был доверенным лицом кандидата в президенты РФ Владимира Путина на выборах 2024 года. За трудовые успехи награжден нагрудным знаком «За трудовые успехи на благо города Сочи».

Женат, воспитывает троих детей.

Нурий Бзасежев