Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает о возможностях нейросетей при анализе алгоритмов сна.

В среднем на сон уходит треть жизни, и большую часть мы видим сны. Все это время наш мозг вовсе не стоит на паузе, как в компьютерной игре, а все, что в нем происходит, всегда интересовало ученых. Международный консорциум исследователей не так давно сформировал крупнейшую в истории базу данных Dream.

В статье, опубликованной в журнале Nature Communications, ученые представляют первые результаты анализа этого глобального проекта. Например, интересные выводы о том, когда именно нам снятся сны. Принято считать, что они приходят только в быструю фазу, но оказалось, что во время глубокого сна сновидения тоже есть. Активность мозга при этом больше напоминает режим бодрствования.

А с помощью искусственного интеллекта ученые проанализировали паттерны активности мозга перед каждым пробуждением. Кто знает, возможно, с помощью нейросетей в будущем будет возможно не только заглянуть в свое ночное кино, но и управлять им.

Впрочем, контролировать сны пытаются и разработчики технологий. Например, на российских маркетплейсах можно найти так называемые приборы для осознанных сновидений, стоят они около 50 тыс. руб. Они напоминают обычные повязки для сна, но со светодиодами, предполагается, что с их помощью пользователь поймет, что он спит. Пару лет назад один американский стартап указывал, что такие устройства помогут людям не терять время зря и заняться чем-то полезным.

