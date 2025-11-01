В Буденновском округе в ДТП пострадал водитель ВИС

В Буденновском округе произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадал один человек, сообщает госавтоинспекция Ставрополья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

31 октября около 5:30 на 207-м километре трассы «Кочубей-Нефтекумск-Зеленокумск-Минеральные Воды» водитель автомобиля ГАЗ, поворачивая налево на нерегулируемом перекрестке, не уступил дорогу автомобилю ВИС. В результате столкновения ВИС опрокинулся. 42-летний водитель ВИС получил травмы и был доставлен в больницу Будённовска.

За рулем ГАЗ находился 18-летний местный житель со стажем вождения четыре месяца, который за это время шесть раз привлекался к административной ответственности. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства уточняются.

Станислав Маслаков