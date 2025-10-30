Вакцинопрофилактика

Люди должны следовать национальным рекомендациям по вакцинации и способам защиты от ковида. Вакцины против ковида обеспечивают надежную защиту от серьезных заболеваний, госпитализации и смерти. По состоянию на июнь 2023 года в мире было введено людям более 13 млрд доз вакцины.

С момента своего появления вакцины против ковида спасли миллионы жизней по всему миру, обеспечив защиту от тяжелых заболеваний, госпитализации и смерти. Несмотря на то что вакцины защищают от тяжелых заболеваний и смерти, после вакцинации все еще возможно развитие легкой инфекции у вакцинированных и распространение SARS-CoV-2 среди других людей.

Вакцинация против ковида проводится в приоритетных группах, таких как люди в возрасте 60 лет и старше, а также лица с сопутствующими заболеваниями, такими как высокое кровяное давление, диабет, хронические проблемы со здоровьем, иммуносупрессия (включая ВИЧ), ожирение, рак, беременные и непривитые люди. В марте 2023 года ВОЗ обновила свои рекомендации по первичной вакцинации (две дозы любой вакцины), а также по необходимости повторной вакцинации. Эти рекомендации ограничены по времени и могут измениться в любой момент в зависимости от того, как вирус SARS-CoV-2 циркулирует в вашем регионе или стране. Важно быть в курсе местных руководств и рекомендаций, предоставляемых местным органом здравоохранения.

К сожалению, в России прекращена вакцинация против ковида по федеральным программам и прекращен выпуск вакцин. Между тем каждую неделю от ковида в России продолжает умирать 10–15 человек. В масштабах России это вроде бы небольшая цифра — не более тысячи человек в год, или менее 0,1% от общей смертности в год (1,9 млн человек, по данным «Демографического ежегодника России»). Но эта тысяча человек могла бы еще жить. Наверное, тем, кто принимает такие решения насчет вакцин, над этим стоит подумать.