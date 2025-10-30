Лечение ковида

Министерство здравоохранения России одобрило несколько противовирусных препаратов, используемых для лечения легкой и среднетяжелой формы ковида у людей, которые с большей вероятностью серьезно заболеют. Эти препараты воздействуют на определенные белки вируса, чтобы остановить его размножение в организме после заражения, помогая предотвратить тяжелые заболевания и смерть.

К препаратам объективно доказанного действия методами доказательной медицины в ряде международных клинических испытаний относится дексаметазон (при лечении тяжелобольных он снимает цитокиновый шторм).

Также для снятия цитокинового шторма показана эффективность ингибиторов интерлейкина 6: сарилумаб, тосилизумаб, EXO-CD24.

В случае риска тромбозов эффективно снижают смертность при лечении ковида антикоагулянты Эликвис и Ксарелто.

Молнупиравир (Molnupiravir, известен как MK-4482, EIDD-2801, в России — Эсперавир), оральный препарат, через 24 часа вызывает падение размножения SARS-CoV-2, снижает смертность на 48%. Создан фирмами DRIVE, Ridgeback Biotherapeutics и Merck.

Вызывает ошибки копирования РНК полимеразой коронавируса Паксловид (Paxlovid), комбинация PF-07321332 (ингибитор протеаз) и ритонавира (ингибитор метаболизма), в клинических испытаниях 3-й фазы он показал почти стопроцентную эффективность при лечении ковида. В России выпускаются и продаются его дженерики Скайвира («Промомед») и Миробивир («Фармсинтез»).

Всё вышеуказанное в этом разделе является личным мнением автора, основанным на публикациях об использовании этих препаратов в нескольких странах мира.