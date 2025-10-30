Кто номинирует и выбирает лауреатов

Номинируют ученых на Научную премию Сбера российские научные, исследовательские и образовательные организации, институты развития, а также ведущие ученые и лауреаты премии прошлых лет.

Все заявки проходят оценку независимых экспертов (в 2025 году в этой роли выступили более 200 докторов наук), а лауреатов определяет комитет премии. Его сопредседатели — президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и ректор Сколковского института науки и технологий академик Александр Кулешов.

В составе комитета — председатели ученых советов трех основных номинаций: академики РАН Ольга Донцова («Науки о жизни»), Дмитрий Трещёв («Цифровая вселенная») и Алексей Хохлов («Физический мир»). Также в комитете состоят другие авторитетные ученые, специалисты различных областей науки и представители Сбера. Входят в него и лауреаты премии предыдущих лет — например, в этом году академики Сергей Лукьянов (лауреат 2024 года) и Юрий Оганесян (лауреат 2022 года).