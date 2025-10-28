Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ушедшую с поста вице-губернатора Кубани Минькову сменил руководитель «Кубань 24»

Анну Минькову, ушедшую с поста вице-губернатора Кубани днем накануне, 27 октября, сменил Александр Руденко — выпускник факультета журналистики КубГУ. С 2005 года он работал в ГТРК «Кубань» в Сочи и Краснодаре, с 2021 года руководил медиагруппой «Кубань 24», передает пресс-служба администрации региона. Господин Руденко будет курировать социальный блок.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

О своем уходе Анна Минькова сообщила вечером в понедельник. Она заявила, что сама приняла это решение, продиктованное личными убеждениями. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев ее уход никак не комментировал. Днем 28 октября он назначил своих новых заместителей.

Вячеслав Рыжков

Новости компаний Все