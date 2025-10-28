Ушедшую с поста вице-губернатора Кубани Минькову сменил руководитель «Кубань 24»

Анну Минькову, ушедшую с поста вице-губернатора Кубани днем накануне, 27 октября, сменил Александр Руденко — выпускник факультета журналистики КубГУ. С 2005 года он работал в ГТРК «Кубань» в Сочи и Краснодаре, с 2021 года руководил медиагруппой «Кубань 24», передает пресс-служба администрации региона. Господин Руденко будет курировать социальный блок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

О своем уходе Анна Минькова сообщила вечером в понедельник. Она заявила, что сама приняла это решение, продиктованное личными убеждениями. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев ее уход никак не комментировал. Днем 28 октября он назначил своих новых заместителей.

Вячеслав Рыжков