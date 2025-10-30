Опыт успешной интродукции энтомофага

В лесах с участием каштана вокруг Сочи был обнаружен опасный инвазивный дендропаразит — восточная каштановая орехотворка. Ученые быстро поняли, что бороться с ней с помощью пестицидов не получится.

Тогда был проведен анализ: насколько опасным станет интродукция специализирующегося на орехотворке паразитоида Torymus sinensis. Ученые пришли к выводу: торимус не представляет угрозы сочинским лесам, что подтверждали и другие случаи интродукции этого энтомофага в разных странах, куда проникала каштановая орехотворка.

Поэтому в 2021 году в России также была проведена интродукция торимуса. Ее результаты по состоянию на 2023 год еще слабо влияют на популяцию орехотворки, но торимус натурализовался успешно, и можно надеяться, что через несколько лет, как и при интродукции этого энтомофага в других странах, он начнет успешно регулировать численность хозяина — орехотворки.

Выпуск торимуса в очаги восточной каштановой орехотворки стал первым опытом реального применения на практике метода интродукции энтомофагов как одного из важных приемов биологической защиты лесов. Метод должен стать главным при планировании и проведении мер защиты от новых дендрофильных инвайдеров, проникающих в леса России.

По материалам Алексея Гниненко, Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и механизации лесного хозяйства