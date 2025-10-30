Основные способы профилактики заражения коронавирусом SARS-CoV-2 и другими ОРВИ

Вакцинированные люди иногда все-таки заражаются вирусом, вызывающим ковид, но своевременное использование вакцин против ковида значительно снижает риск серьезного заболевания, госпитализации или смерти от ковида.

Необходимо соблюдать правила гигиены, улучшающие чистоту рук и лица. Во всех помещениях целесообразно принять меры для очистки воздуха пропусканием воздуха через HEPA-фильтры и облучение ультрафиолетом, используя специальные установки.

Если человек все-таки заболеет, ему необходимо соблюдать меры предосторожности для предотвращения распространения инфекции. В таких случаях необходимо оставаться дома и держаться вдали от других людей (включая здоровых людей, с которыми вы живете), если у вас есть респираторные симптомы.

В случае высокой температуры и затрудненного дыхания необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью для обследования и/или лечения, если есть предпосылки или факторы риска тяжелого заболевания. Лечение может помочь снизить риск развития тяжелого заболевания, но его необходимо начинать в течение первых двух-трех дней после появления симптомов.

Кроме того, существуют дополнительные способы профилактики, которые вы можете выбрать для дополнительной защиты себя и окружающих: а) ношение маски и соблюдение дистанции между собой и окружающими помогают снизить риск передачи ковида; б) тестирование на ковид в случае заболевания ОРЗ может помочь вам решить, что делать дальше, например, пройти лечение, чтобы снизить риск тяжелого заболевания, и предпринять шаги, чтобы снизить распространение инфекции ковида среди других людей.