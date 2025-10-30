Вручение Научной премии Сбера в 2025 году станет уже четвертым по счету: Сбер учредил ее в 2021 году, в Год науки и технологий в России, а награждение проводится с 2022-го. На сегодняшний день лауреатами стали 12 ученых, которые получили премиальный фонд на общую сумму 196,5 млн руб.

Первоначально лауреатов определяли в трех основных номинациях: «Физический мир» (за фундаментальные достижения в химии, физике, астрономии, технических науках и науках о Земле), «Науки о жизни» (биология, медицина и сельскохозяйственные науки), «Цифровая вселенная» (математика, компьютерные науки, информатика, включая машинное обучение и искусственный интеллект). Каждый лауреат получал премию в размере 20 млн руб.

В 2024 году обладателями награды стали академик РАН, доктор химических наук Евгений Антипов (за создание высокотемпературных сверхпроводников и новых материалов для аккумуляторов), академик РАН, доктор биологических наук Сергей Лукьянов (открыл флуоресцентные белки и разработал новую стратегию лечения аутоиммунных заболеваний) и доктор физико-математических наук Евгений Бурнаев (за применение ИИ в задачах инженерии, медицины и устойчивого развития).

С прошлого года в составе основных номинаций появилось особое направление — «AI в науке», рассчитанное на молодых ученых до 36 лет. В данной номинации вправе выдвигаться коллективы до трех человек, добившиеся за последние пять лет значительных научных результатов с применением ИИ. Победителям полагается премия в размере 4,5 млн руб. и дополнительно 1 млн руб. на облачные вычисления.

Первыми «молодыми» лауреатами в прошлом году стали доктор химических наук Александр Квашнин (применил ИИ для предсказания свойств новых конструкционных материалов), кандидаты физико-математических наук Марк Иванов (использовал машинное обучение в биомедицинских задачах) и Алексей Коротин (разработал цикл ИИ-алгоритмов для обработки и синтеза изображений).