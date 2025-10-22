Главные новости за 22 октября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Утром над Ленобластью сбили четыре беспилотника. Три из них уничтожено над Лужским районом, еще один сбит над Кингисеппским. Глава региона Александр Дрозденко в личном Telegram-канале объявил об опасности в воздушном пространстве в 5:12. Спустя полтора он сообщил о трех уничтоженных беспилотниках, при этом публикация о ликвидации четвертого БПЛА появилась через сорок минут после объявления об отбое воздушной опасности.

Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после жалобы жительницы Ленобласти на нарушение сроков сдачи ЖК «Квартал Лаголово» в Лаголовском сельском поселении, который строит ГК «Самолет», сообщили в СКР Заявительница заключила контракт с ООО «Специализированный застройщик "Самолет Северо-Запад"» в марте этого года. Она должна была получить квартиру в мае, однако установленный на август года срок ввода ЖК в эксплуатацию неоднократно переносили, последний раз — на июль 2026 года. В августе сотрудники СКР провели обыски в офисах «Самолета» по делу, возбужденному после жалоб дольщиков на нарушение сроков сдачи домов в двух других ЖК.

Депутаты парламента Санкт-Петербурга одобрили в первом чтении изменение бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. После корректировки доходы города в этом году составят 1,387 тран рублей +4,5% к утвержденому бюджету. Основой прирост, по расчетам Смольного, будет обеспечен за счет налога на прибыль физических лиц (НДФЛ) — +51 млрд к нынешним 553,5 млрд рублей. При этом на 22 млрд (-5,7%), до 367 млрд рублей, сократятся поступления от налога на прибыль организаций. Дополнительные доходы позволят на 40 млрд рублей сократить плановый дефицит и увеличить финансирование социальной сферы. Так, например, 12,7 млрд будут направлены на зарплаты бюджетникам, 9,1 млрд — на выплаты участникам военной операции и их семьям.

Генеральный директор АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» (СЗППК) Кирилл Корнилин заявил, что пассажиры электричек на Витебском направлении с ноября смогут оплатить проезд с помощью системы Open loop. Чтобы воспользоваться сервисом необходимо скачать на телефон приложение «ПроТранспорт+». Система Open loop работает на основе геоданных. Она считывает координаты смартфона и Bluetooth–меток, расположенных на ж/д станциях. На экране тем временем появляется уведомление о начале поездки. По ее окончании формируется билет, который позволяет выйти через турникет. Тем самым петербуржцам не нужно будет покупать билет в кассе или терминале самообслуживания.

Сотрудники Следственного комитета России 22 октября пришли с обысками в «Жилищное агентство Невского района Санкт-Петербурга» (Невское РЖА) в рамках расследования дела о фиктивном трудоустройстве дворников. По подозрению в совершении мошенничества задержали восемь человек. Дело возбуждено по признакам мошенничества в особо крупном размере. Оно расследуется в отношении ряда граждан, включая депутата муниципального совета и сотрудников Невского РЖА. По информации следствия, в 2023-2024 годах подозреваемые создали охранное предприятие, с которым учреждение заключило фиктивных четыре контракта на оказание услуг по круглосуточной охране нежилых зданий на сумму более 3 млн рублей. Также установлен факт фиктивного трудоустройства не менее 20 дворников, за «мертвые души» фигуранты получили более 5 млн рублей.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в первом чтении законопроект, позволяющий ввести фиксированный тариф на проезд в пригородных электричках. Авторы инициативы предлагают внести поправки в петербургский закон о разграничении полномочий органов государственной власти города в сфере железнодорожного транспорта, который позволит субсидировать городской пригородный пассажирский транспорт. В пояснительной записке расписаны два варианта тарифов на 2026 год: 60 руб. (равно проезду в метро по единому билету — «Ъ-СПб»), если правительство выделит 794 млн рублей, и 69 рублей, если субсидии выделены не будут.

Петербургский городской суд отпустил фигурантов дела о масштабном хищении средств Минобороны. По данным следствия, генеральный директор «НовИТ ПРО» Глеб Емельченков вместе с финансовым директором компании Валерием Пшеничным и главным инженером «Адмиралтейских верфей» Владимиром Байковым создали ОПГ, чтобы похитить средства МО РФ, выделенные на разработку трехмерной модели корпуса судна и общесудовых систем подлодок проектов 636 и 677. В первом случае злоумышленники сделали непригодную модель за 368,2 млн рублей, во втором — организовали закупку, чтобы признать ее несостоявшейся и похитить аванс в 460,1 млн рублей. Емельченкова приговорили к лишению свободы на 2 года и 5 месяцев, Байкова — на 2 года. Дело в отношении Пшеничного прекратили в связи с его смертью, остальным фигурантам зачли срок меры пресечения, в связи с чем наказание считается отбытым.

Безбарьеный проезд введут на всем протяжении Западного скоростного диаметра (ЗСД), если эксперимент по ее внедрению на Витебской развязке будет признан успешным, заявили в компании «Магистраль Северной Столицы». Витебская развязка стала первым инфраструктруным объектом в Санкт-Петербурге с системой free flow. Искусственный интеллект определяет стоимость исходя из габаритов каждого проезжающего авто и списывает плату, если в машине установлен транспондер и выписывает счет, если устройства нет.

Жителей, эвакуированных из дома 29/20 по 1-му Муринскому проспекту после провала грунта, переселяют в гостиницы и апартаменты Выборгского района. После аварии жильцов разместили в школе № 104. По состоянию на 22 октября в гостиницы отправили 61 человека — 30 семей. Сейчас вопрос о переселении еще 9 семей. По распоряжению губернатора Петербурга Александра Беглова, временное жилье предоставляется в том числе тем, кто снимал квартиры в эвакуированном доме. Провал асфальта глубиной в три метра и площадью в 90 «квадратов» образовался 20 октября. В «Водоканале» признали факт прорыва старого канализационного коллектора, который требует капитальной реконструкции. Возбуждено уголовное дело по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Подробнее о случившемся — в материале «Ъ-СПб» «Полный провал».

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти рассмотрит иск комитета имущественных отношений (КИО) Северной столицы к АО «ЛОМО» о взыскании 100,2 млн рублей за неисполнение обязательств по договору аренды земли. Детали требований КИО не раскрываются. Иск приняли к производству 16 октябряя, заседание по делу пока не назначено.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему результатах проверки по информации о ненадлежащем содержании Федоровского сквера в Санкт-Петербурге. «Оборудование на детской площадке должным образом не закреплено, защитные ограждения отсутствуют, в конструкциях имеются небезопасные элементы. Установленная на территории объекта система освещения не функционирует»,— приводит пресс-служба СКР список проблем открывшегося после благоустройства сквера, о которых пишет один из Telegram-каналов.

Футбольный клуб «Зенит» разгромил «Оренбург» со счетом 6:0 в домашнем матче на «Газпром Арене». Игра прошла 22 октября в рамках шестого тура группового этапа «Пути РПЛ» Кубка России. Счет в пользу сине-бело голубых открыл на 28-й минуте Юрий Горшков, помимо него в первом тайме забили Жерсон на 33-й минуте и Вадим Шилов на 45+2-й минуте. Самым результативным игроком матча стал полузащитник «Зенита» Александр Ерохин, забивший гол два раза: на 64-й и 80-й минутах. Также о втором тайме счет в пользу сине-бело-голубых на 68-й минуте увеличил Густаво Мантуан.