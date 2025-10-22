Безбарьерный проезд могут ввести на всем протяжении ЗСД

Если эксперимент по внедрению безбарьеного проезда на Витебской развязке будет признан успешным, такую систему введут на всем протяжении Западного скоростного диаметра (ЗСД). Об этом пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на компанию-оператора ЗСД «Магистраль Северной Столицы» (МСС).

Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

Витебская развязка стала первым инфраструктруным объектом в Санкт-Петербурге с системой free flow. Искусственный интеллект определяет стоимость исходя из габаритов каждого проезжающего авто и списывает плату, если в машине установлен транспондер и выписывает счет, если устройства нет.

Во втором случае, чтобы не получить штраф, водитель должен оплатить проезд на сайте МСС в течение пяти дней. Сейчас действует послабление, согласно которому штраф аннулируется при оплате в течение 20 дней с даты вынесений постановления.

Если счет игнорируется, физлица и юрлица должны заплатить 3 тыс. и 10 тыс. рублей соответственно за легковой автомобиль и 5 тыс. и 15 тыс. рублей за грузовик или автобус. По данным городского комитета по транспорту, с начала работы Витебской развязки за проезд без оплаты вынесли 16 тыс. постановлений.

МСС будет решать вопрос о введении безбарьерной системы на ЗСД исходя из собираемости платы за проезд на Витебской развязке, однако о конкретных сроках говорить пока рано, заявили в компании.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный потратит 7,8 млрд рублей за три года на подготовку территорий для ШМСД.

Артемий Чулков