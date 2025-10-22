Три беспилотника сбили над Лужским районом Ленобласти

Утром 22 октября в Лужском районе Ленинградской области ликвидировали три беспилотных летательных аппарата. В регионе сработала система ПВО, сообщил губернатор субъекта Александр Дрозденко.

Глава региона в личном Telegram-канале в 5:12 объявил об опасности в воздушном пространстве Ленобласти. Спустя полтора часа появилась информация о трех сбитых беспилотниках. Разрушений и пострадавших нет.

Согласно информации пресс-службы Росавиации, в аэропорту Пулково утром 22 октября не вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Татьяна Титаева