Бастрыкин взял на контроль проверку качества благоустройства Федоровского сквера

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему результатах проверки по информации о ненадлежащем содержании Федоровского сквера в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Доклад о результатах проверки, начавшийся после публикаций о многочисленных нарушениях в ходе работ по благоустроству территории, должен будет представить руководитель управления СКР по Санкт-Петербургу Артем Черненко.

«Оборудование на детской площадке должным образом не закреплено, защитные ограждения отсутствуют, в конструкциях имеются небезопасные элементы. Установленная на территории объекта система освещения не функционирует»,— приводит пресс-служба СКР список проблем открывшегося после благоустройства сквера, о которых пишет один из Telegram-каналов.

