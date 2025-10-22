В Невское РЖА пришли с обысками из-за дела о 20 «мертвых душах»

Сотрудники следствия 22 октября пришли с обысками в «Жилищное агентство Невского района Санкт-Петербурга» (Невское РЖА) в рамках расследования дела о фиктивном трудоустройстве дворников. По подозрению в совершении мошенничества задержали восемь человек, сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Петербургу.

Дело возбуждено по признакам мошенничества в особо крупном размере. Оно расследуется в отношении ряда граждан, включая депутата муниципального совета и сотрудников Невского РЖА. По информации следствия, в 2023-2024 годах подозреваемые создали охранное предприятие, с которым «Жилищное агентство Невского района Санкт-Петербурга» заключило четыре контракта на оказание услуг по круглосуточной охране нежилых зданий. Общая стоимость работ превысила 3 млн рублей. На деле охрана не осуществлялась, деньги похитили участники организованной группы.

Также установлен факт фиктивного трудоустройства не менее 20 дворников. За «мертвые души» фигуранты получили более 5 млн рублей.

Сотрудники ведомства в рамках расследования дела проводят обыски по 32 адресам, изымают необходимую документацию. Далее задержанных доставят в отдел для проведения следственных действий, будет решен вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге вскрыли схему получения страховых выплат за счет инсценировки ДТП.

Татьяна Титаева