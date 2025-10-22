Эвакуированных жителей дома на 1-м Муринском переселяют в гостиницы и апартаменты

Жителей, эвакуированных из дома 29/20 по 1-му Муринскому проспекту после провала грунта, переселяют в гостиницы и апартаменты Выборгского района. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

После аварии жильцов разместили в школе № 104. По состоянию на 22 октября в гостиницы отправили 61 человека — 30 семей. Сейчас вопрос о переселении еще 9 семей. По распоряжению губернатора Петербурга Александра Беглова, временное жилье предоставляется в том числе тем, кто снимал квартиры в эвакуированном доме.

Работы на месте ЧП идут в круглосуточном режиме, говорится в сообщении. Задействовано более 10 единиц спецтехники, в том числе две вдавливающие установки для погружения шпунта и кран грузоподъемностью 70 тонн. Идет монтаж временной системы водоотведения для увеличения мощности перекачки сточных вод.

Провал асфальта глубиной в три метра и площадью в 90 «квадратов» образовался 20 октября на пересечении 1-го Муринского проспекта и улицы Харченко. В «Водоканале» признали факт прорыва старого канализационного коллектора, который требует капитальной реконструкции. Возбуждено уголовное дело по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Артемий Чулков