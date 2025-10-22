Смольный хочет взыскать с ЛОМО 100 млн рублей за нарушение договора об аренде земли

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти рассмотрит иск комитета имущественных отношений (КИО) Северной столицы к АО «ЛОМО» о взыскании 100,2 млн рублей за неисполнение обязательств по договору аренды земли. На данные в материалах арбитражного дела обратил внимание «Деловой Петербург».

Детали требований КИО не раскрываются. Иск приняли к производству 16 октябряя, заседание по делу пока не назначено.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что управляющим директором АО «ЛОМО» стал бывший топ-менеджер Обуховского завода.

Артемий Чулков