Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Смольный хочет взыскать с ЛОМО 100 млн рублей за нарушение договора об аренде земли

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти рассмотрит иск комитета имущественных отношений (КИО) Северной столицы к АО «ЛОМО» о взыскании 100,2 млн рублей за неисполнение обязательств по договору аренды земли. На данные в материалах арбитражного дела обратил внимание «Деловой Петербург».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Детали требований КИО не раскрываются. Иск приняли к производству 16 октябряя, заседание по делу пока не назначено.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что управляющим директором АО «ЛОМО» стал бывший топ-менеджер Обуховского завода.

Артемий Чулков

Новости компаний Все