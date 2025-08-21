В «Самолет» пришли с обысками из-за строительства двух ЖК в Петербурге

Следствие возбудило уголовное дело по фактам мошеннических действий во время строительства жилых комплексов. Речь идет о проектах «Новое Колпино» и «Курортный квартал», их реализует ГК «Самолет».

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Петербургу, дольщики пожаловались на нарушение сроков сдачи домов. Ведомством возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В следствии установили, что представители руководства компании получили от клиентов денежные средства на основании договоров долевого участия. При этом обязательства по сдаче жилья в срок не были исполнены.

В связи с этим сотрудники ведомства провели обыски в офисах «Самолета». В Петербурге проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступлений. В офисах застройщика прошли обыски.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что проблемные новостройки в Колпино и Песочном заинтересовали петербургский СК.

Татьяна Титаева