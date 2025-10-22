Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Глава СКР поручил возбудить еще одно уголовное дело против «Самолета»

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после жалобы жительницы Ленобласти на нарушение сроков сдачи ЖК «Квартал Лаголово» в Лаголовском сельском поселении, который строит ГК «Самолет». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Заявительница заключила контракт с ООО «Специализированный застройщик "Самолет Северо-Запад"» в марте этого года. Она должна была получить квартиру в мае, однако установленный на август года срок ввода ЖК в эксплуатацию неоднократно переносили, последний раз — на июль 2026 года.

Из-за сложившейся ситуации семья с двумя несовершеннолетними детьми вынуждена арендовать жилье за свой счет, что для них финансово затруднительно, говорится в сообщении СКР.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что августе сотрудники СКР провели обыски в офисах «Самолета» по делу, возбужденному после жалоб дольщиков на нарушение сроков сдачи домов в двух ЖК.

