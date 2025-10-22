ЗакС поддержал введение фиксированного тарифа на электрички внутри Петербурга

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга на пленарном заседании одобрили в первом чтении введение фиксированного тарифа на проезд в пригородных электричках.

Авторы инициативы предлагают внести поправки в петербургский закон о разграничении полномочий органов государственной власти города в сфере железнодорожного транспорта, который позволит субсидировать городской пригородный пассажирский транспорт. Речь идет о субсидировании АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» (СЗППК).

В пояснительной записке расписаны два варианта тарифов на 2026 год: 60 руб. (равно проезду в метро по единому билету — «Ъ-СПб»), если правительство выделит СЗППК 794 млн рублей, и 69 рублей, если субсидии выделены не будут.

На конец октября 2025 года стоимость билета на обычных электричках равна 48,6 рублей на первых 20 километрах, на «Ласточках» — 58 рублей. Каждый последующий километр — 2,42 и 2,9 рублей соответственно.

«Мы меняем эту систему, вводим единый тариф в границах всего города: он равняется тарифу наземного транспорта. Это дает нам возможность в дальнейшем ввести систему единого билета, который сейчас действует на наземном транспорте и в метро»,— прокомментировал на заседании в ЗакСе первый заместитель председателя комитета по транспорту Алексей Львов.

Принятие этого законопроекта, по мнению его автора Алексея Цивилева, поможет интегрировать в транспортную систему города электрички — создать сеть, так называемого, «наземного метро», а следовательно повысится транспортная мобильность жителей, живущих далеко от центра, и снизить нагрузку на автобусы и метро.

