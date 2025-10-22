В небе над Ленобластью сбили еще один беспилотник

Число сбитых над Ленинградской областью беспилотников за утро 22 октября достгигло четырех. Еще один дрон ликвидировали над Кингисеппским районом.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поделился обновленной информацией об утренней атаке БПЛА на регион. Глава субъекта поблагодарил защитников неба. При этом публикация о ликвидации четвертого БПЛА появилась после объявления об отбое воздушной опасности.

Этим же утром система ПВО сбила три беспилотника над Лужским районом. Никто не пострадал.

Татьяна Титаева