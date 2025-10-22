«Зенит» разгромил «Оренбург» со счетом 6:0 в шестом туре Кубка России

Футбольный клуб «Зенит» одержал победу над «Оренбургом» со счетом 6:0 в домашнем матче на «Газпром Арене». Игра прошла 22 октября в рамках шестого тура группового этапа «Пути РПЛ» Кубка России.

На 6-й минуте с поля был удален нападающий гостей Ацамаз Ревазов. Счет в пользу сине-бело голубых открыл на 28-й минуте Юрий Горшков, также в первом тайме забили Жерсон на 33-й минуте и Вадим Шилов на 45+2-й минуте.

Самым результативным игроком матча стал полузащитник «Зенита» Александр Ерохин, забивший гол два раза: на 64-й и 80-й минутах. Помимо него во втором тайме счет в пользу сине-бело-голубых на 68-й минуте увеличил Густаво Мантуан.

После победы «Зенит» с 18 очками лидирует в группе А Кубка России. «Оренбург» с 8 очками также проходит в следующий этап.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Зенит» разгромил «Сочи» благодаря двум пенальти в гостевом матче 12-го тура РПЛ.

Артемий Чулков