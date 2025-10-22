Фигурантов дела о мошенничестве на «Адмиралтейских верфях» отпустили на свободу

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор по делу о масштабном хищении средств Минобороны руководителями АО «Адмиралтейские верфи» и АО «НовИТ ПРО». Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга 22 октября.

По данным суда и следствия, генеральный директор «НовИТ ПРО» Глеб Емельченков вместе с финансовым директором компании Валерием Пшеничным и главным инженером «Адмиралтейских верфей» Владимиром Байковым создали ОПГ, чтобы похитить средства МО РФ в рамках исполнения гособоронзаказа.

Минобороны выделило деньги на разработку трехмерной модели корпуса судна и общесудовых систем подлодок проектов 636 и 677. В первом случае, в период с мая 2012 по январь 2018 года, злоумышленники сделали модель за 368,2 млн рублей, однако она оказалась неполной и не пригодной к эксплуатации из-за недостатка детализации и отсутствия механизма использования в техническом руководстве.

Во втором случае участники ОПГ в период с июля 2013 по февраль 2016 года организовали закупку, чтобы признать ее несостоявшейся. Этот ход позволил заключить договор с «НовИТ ПРО» и получить аванс в размере 460,1 млн рублей, который был похищен.

В итоге суд назначил наказание Емельченкову в виде лишения свободы на 2 года и 5 месяцев в ИК общего режима со штрафом в размере 900 тыс. рублей. Байкову дали года и штраф в размере 700 тыс. рублей. Однако представители Фемиды зачли фигурантам срок меры пресечения, в связи с чем наказание считается отбытым. Дело в отношении Пшеничного прекратили в связи с его смертью.

Андрей Маркелов