СЗППК в ноябре запустит оплату по геоданным в электричках на Витебском направлении

Генеральный директор АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» (СЗППК) Кирилл Корнилин заявил, что пассажиры электричек на Витебском направлении с ноября смогут оплатить проезд с помощью системы Open loop, сообщает «Деловой Петербург». Чтобы воспользоваться сервисом необходимо скачать на телефон приложение «ПроТранспорт+».

Система Open loop работает на основе геоданных. Она считывает координаты смартфона и Bluetooth–меток, расположенных на ж/д станциях. На экране тем временем появляется уведомление о начале поездки. По ее окончании формируется билет, который позволяет выйти через турникет. Тем самым петербуржцам не нужно будет покупать билет в кассе или терминале самообслуживания.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербургский парламент поддержал введение фиксированного тарифа на электрички внутри Петербурга. Стоимость проезда составит 60-70 рублей в зависимости от того, выделит ли город субсидии СЗППК.

Андрей Маркелов