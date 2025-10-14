Главные новости за 14 октября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

После капитального ремонта для пешеходов открылась Свердловская набережная. Об этом сообщили 14 октября в пресс-службе Смольного. Капремонт набережной от улицы Ватутина до Малоохтинского моста шел с весны 2023 года. За это время рабочие переустроили инженерные сети, обеспечили водонепроницаемость грунта, изменили систему водоотвода с тротуара и выполнили другие работы.

Перенос школьных и родительских чатов в Санкт-Петербурге в мессенджер Max должен завершиться до 31 октября, сообщили в городском комитете по образованию. В ведомстве отмечают, что этот процесс для родителей добровольный, но с ноября установка нового национального приложения все-таки будет необходима. Это связано с тем, что созданная ранее экоплатформа с электронным дневником, чат-ботами и другими сервисами на базе «Сферума» переносится в Max, а в VK работать больше не будет. Подробнее — в материале «Ъ-СПб».

На 69-м году жизни в Петербурге скончался трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике, заслуженный мастер спорта СССР, преподаватель РГПУ им. А. И. Герцена Александр Дитятин. Траурной новостью поделилась пресс-служба вуза. Ректор университета Сергей Тарасов выразил соболезнования родным и близким господина Дитятина от имени профессорско-преподавательского состава, сотрудников и студентов. Он назвал преподавателя «гордостью вуза и всей страны».

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассмотрела ходатайство ООО «Земун» о приобретении 99% акций в уставном капитале холдинговой компании ООО «РБФ Ритейл». После завершения сделки приобретатель получит косвенный контроль над сетью гипермаркетов «О’Кей». По мнению ФАС, соглашение не приведет к ограничению конкуренции на рынках оптовой и розничной торговли. Согласно открытым данным, компания «Земун» зарегистрирована в Тюмени в феврале 2024 года и специализируется на оптовой торговле продуктами питания.

Петербургская прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования по уголовному делу об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) 19-летнего Андрея Волкова, который, по одной из версий, накануне вечером был до смерти забит и зарезан своим ровесником в Московским районе города. Жестокое убийство произошло в квартире дома на Среднерогатской улице. На теле мертвого подростка обнаружено шесть тупых травм головы, нанесенных молотком, а также восемь ножевых ранений шеи. Подозреваемый задержан. Подробнее — в материале «Ъ-СПб».

Избранный губернатор Новгородской области Александр Дронов вступил в должность на церемонии инаугурации в областной филармонии. По словам господина Дронова, приоритеты в работе следующие: поддержка семей с детьми, участников СВО и их близких, развитие малого и среднего бизнеса, транспортной инфраструктуры, газификации. «Принимая решения, я буду опираться на предложения новгородцев, поступивших в ходе предвыборных встреч. Основой нашей работы станет непрерывный диалог с жителями»,— пообещал новоиспеченный глава 53-го региона.

Днем 14 октября на проспекте Маршала Жукова у дома 31 прорвало трубу с кипятком. По словам очевидцев коммунальной аварии, оперативные службы прибыли быстро, ждать пришлось меньше десяти минут. В «Теплосети Санкт-Петербурга» пояснили, что по данному адресу ведут ремонтные работы на трубопроводе диаметром 400 мм. В зоне временного отключения горячей воды находится 21 дом. Специалисты рассчитывают устранить дефект до четырех часов утра 15 октября.

Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин заявил журналистам, что на ремонт обрушившегося дома 1 по Большой Зелениной улице были заключены два контракта на общую сумму 224 млн рублей. До конца декабря специалисты планируют восстановить контур здания, установить крышу. Затем рабочие приступят к отделочным работам. Во втором квартале 2026-го года жильцы смогут вернуться в ту часть дома, которая не обрушилась. До конца следующего года ремонт завершат полностью, заверил чиновник.

Басманный суд города Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения еще одному фигуранту дела о хищении 37,2 млн рублей в деятельности телеканала «Санкт-Петербург». Бывшему генеральному директору вещателя Борису Петрову назначен запрет определенных действий. Господина Петрова обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Подробнее об этом деле и других его фигурантах — в материале «Ъ-СПб».

На строящейся Красносельско-Калининской линии метрополитена Санкт-Петербурга начал работу тоннелепроходческий комплекс «Вера», изготовленный на Обуховском заводе. Новый комплекс оснащен автоматической системой управления и гидравлическим приводом. Технике предстоит пройти почти 4 км на глубине более 60 м. Также в ближайшее время на объекте планируют запустить еще один недавно изготовленный щит. Кроме того, 14 октября начал проходку в тестовом режиме один из восстановленных проходческих щитов советского производства.

Отстраненный на время судебного разбирательства ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александр Запесоцкий сообщил, что ему известно о том, что в отношении него рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, но не уточнил, по какой статье. Во время созванной им пресс-конференции экс-глава СПбГУП в ироничном ключе попросил журналистов передать правоохранительным органам «приглашение» прийти, чтобы «познакомиться с моей квартирой и изъять все, что они считают нужным».

Объявлена дата проведения фестиваля «Пикник Афиши» в Санкт-Петербурге в 2026 году. Меломанов вновь соберут на Елагином острове. Анонс появился 14 октября на странице мероприятия в социальной сети «ВКонтакте». В этот раз организаторы вновь решили уместить выступления в один день вместо двух. Петербуржцев и гостей города приглашают на концерты 8 августа.