Одноклассник «с плохими намерениями»

Петербургская прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования по уголовному делу об убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ) 19-летнего Андрея Волкова. Он, по версии следствия, накануне вечером был до смерти забит и зарезан своим ровесником в квартире в Санкт-Петербурге. Юноша признался в убийстве после того, как был задержан правоохранителями в больнице, куда его доставили после попытки самоубийства. У палаты молодого человека выставлен спецпост, вскоре следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Тело 19-летнего Андрея Волкова обнаружил наряд патрульно-постовой службы полиции вечером, 13 октября, в квартире на Среднерогатской улице Московского района Петербурга. Правоохранители прибыли на место после того, как в девятом часу вечера в дежурную часть главка поступил звонок от одногодки убитого. По данным «Ъ-СПб», признавшегося в убийстве зовут Владимир Лукошников. Тот изначально сообщил, что знает о том, что в квартире по тому же адресу находится труп его знакомого. Позже он перезвонил в главк и добавил, что планирует самоубийство, назвав адрес своей квартиры в Парголово, звонок о своих планах о суициде он совершил и в скорую.

По первому адресу полиция обнаружила труп юноши, нож, молоток и одежду со следами крови. Следователи назначили комплекс судебных экспертиз, уточняют в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу. На теле мертвого подростка обнаружено шесть тупых травм головы, нанесенных молотком, а также восемь ножевых ранений шеи.

«В ходе предварительного следствия установлено, что между знакомыми молодыми людьми произошел конфликт, в ходе которого фигурант нанес оппоненту смертельные ранения молотком и ножом»,— отмечают в ведомстве. После совершения преступления молодой человек отправился к себе домой, на Толубеевский проезд в Парголово, вызвал скорую помощь и попытался свести счеты с жизнью. Фельдшеры по прибытии оказали ему помощь. Позже Лукошникова поместили в Елизаветинскую больницу, где он и был задержан правоохранительными органами. Он признался в убийстве, у его палаты выставлен спецпост.

Юноша, как стало известно «Ъ-СПб», оставил дома предсмертную записку, в которой попросил кремировать его, а вещи передать, по всей видимости, одному из своих товарищей. Известно, что Владимир Лукошников увлекался видеоиграми — в особенности экшеном Red Dead Redemption 2. В Петербурге он подрабатывал курьером в службе доставки. В квартире, где произошло убийство, были найдены предметы для употребления наркотических средств. Обнаружили ли правоохранители сами психоактивные средства, неизвестно.

Оба молодых человека приехали в Петербург из Ухты (Республика Коми). В школе они были одноклассниками, в Петербурге жили в разных съемных квартирах. СМИ со ссылкой на отца Лукошникова пишут, что вскоре тот собирался призваться в армию, с семьей он общался неохотно.

В Telegram-канале, который администрировал подозреваемый, сам себя он характеризует как «хорошего парня со злыми намерениями». Там он публиковал записи видеоигры с убийствами под музыку и тексты с намеками на убийства и самоубийство, в одном из постов он утверждает, что принимал раньше антидепрессанты. В ходе допроса юноша заявил, что давно хотел совершить преступление.

Следственный отдел по Московскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). 19-летний подозреваемый задержан. Следователем перед судом будет инициирован вопрос об избрании ему меры пресечения, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, заключили в сообщении, опубликованном в Telegram-канале петербургского Следкома. Петербургская прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования по уголовному делу.

Полина Пучкова