В Петербурге задержан подросток по подозрению в жестоком убийстве молотком своего приятеля

Петербургская прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования по уголовному делу об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) 19-летнего Андрея Волкова, который, по одной из версий, накануне вечером был до смерти забит и зарезан своим ровесником в Московским районе города.

«Между знакомыми молодыми людьми произошел конфликт, в ходе которого фигурант нанес оппоненту смертельные ранения молотком и ножом. После совершения преступления он вызвал скорую медицинскую помощь», — сообщили Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

Убийство произошло в квартире дома на улице Среднерогатская. На теле мертвого подростка обнаружено шесть тупых травм головы, нанесенных молотком, а также восемь ножевых ранений шеи.

Подозреваемый после совершения преступления отправился к себе домой и там попытался покончить с собой, но в итоге позвонил медикам, после чего был доставлен в больницу, где и был задержан правоохранительными органами.

Юноша, как стало известно «Ъ-СПб», оставил дома предсмертную записку, в которой попросил кремировать его. Известно, что молодой человек увлекался видеоиграми — в особенности экшеном Red Dead Redemption 2. В Петербурге он подрабатывал курьером в службе в доставке.

Андрей Кучеров