Ремонт обрушившегося дома на Большой Зелениной улице обойдется в 224 млн рублей

Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин заявил журналистам, что на ремонт дома 1 по Большой Зелениной улице были заключены два контракта на общую сумму 224 млн рублей, сообщает «Фонтанка».

Фото: Михаил Богородский, Коммерсантъ

До конца декабря специалисты планируют восстановить контур здания, установить крышу. Затем рабочие приступят к отделочным работам. Во втором квартале 2026-го года жильцы смогут вернуться в ту часть дома, которая не обрушилась. До конца следующего года ремонт завершат полностью.

Как писал ранее «Ъ-СПб», жилой дом на улице Большая Зеленина обрушился в августе 2024 года во время капремонта. По факту частичного обрушения конструкций СК возбудил уголовное дело.

Андрей Маркелов

