Суд в Москве избрал меру пресечения экс-гендиректору телеканала «Санкт-Петербург»

Басманный суд города Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения еще одному фигуранту дела о хищении 37,2 млн рублей в деятельности телеканала «Санкт-Петербург». Бывшему генеральному директору вещателя Борису Петрову назначен запрет определенных действий, сообщили вечером 14 октября в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Как уточняется в сообщении, господина Петрова обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).

Борису Петрову 79 лет. Он руководил телеканалом «Санкт-Петербург» в 2016 – 2020 годах. С 2001 года является президентом «Дорожного радио» и председателем Ассоциации СМИ Северо-Запада. В 2012 – 2018 годах занимал должность специального представителя губернатора Санкт-Петербурга. В советское время был заведующим идеологическим отделом Ленинградского горкома КПСС. В 1990-е работал директором в петербургском ТАСС и на Пятом канале.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что ранее по данному уголовному делу была избрана мера пресечения еще нескольким фигурантам: замгендиректору канала «Санкт-Петербург» Сергею Сырову, медиаменеджеру Николаю Камневу и президенту Фонда культуры семьи и детства Сергею Кожокару. Также подозреваемыми по нему проходят спецпредставитель губернатора Санкт-Петербурга и руководитель Центра управления регионами Елена Никитина (жена Сергея Кожокара) и депутат Заксобрания города Александр Малькевич.

Андрей Цедрик