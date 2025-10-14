Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Проходческий щит «Вера» запустили на строящейся Красносельско-Калининской линии

На строящейся Красносельско-Калининской линии метрополитена Санкт-Петербурга начал работу тоннелепроходческий комплекс «Вера», изготовленный «Обуховским заводом». Об этом сообщили 14 октября в пресс-службе Смольного.

Фото: Пресс-служба Смольного

Фото: Пресс-служба Смольного

Губернатор Петербурга Александр Беглов, присутствовавший на запуске щита отметил, что «Вера» — полностью отечественная разработка. Новый комплекс оснащен автоматической системой управления и гидравлическим приводом. Технике предстоит пройти почти 4 км на глубине более 60 м. Также в ближайшее время планируют запустить еще один щит, изготовленный на «Обуховском заводе».

Кроме того, сегодня начал проходку в тестовом режиме один из восстановленных проходческих щитов советского производства. Всего вернули к работе три старых комплекса, два из которых уже запустили на прошлой неделе.

Суммарно в строительстве петербургского метрополитена одновременно задействовано шесть проходческих щитов — рекордное число за всю современную историю города.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что щит «Надежда» дойдет до будущей станции «Каменка» к концу октября.

Артемий Чулков

