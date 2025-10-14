Более 20 домов на Маршала Жукова остались без горячей воды из-за аварии

Днем 14 октября на проспекте Маршала Жукова у дома 31 прорвало трубу с кипятком. Об этом сообщили очевидцы в группе «Юго-Запад СПб (Красносельский и Кировский)» в соцсети «ВКонтакте». По их словам, аварийные службы прибыли быстро, ждать пришлось меньше десяти минут.

В «Теплосети» пояснили, что по адресу ведут ремонтные работы на трубопроводе диаметром 400 мм. В зоне временного отключения горячей воды находится 21 дом. Специалисты рассчитывают устранить дефект до четырех часов утра 15 октября.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в конце сентября у дома 115 по Ленинскому проспекту прорвало трубу с холодной водой диаметром 1000 мм. В итоге проезжая часть ушла под воду.

Андрей Маркелов