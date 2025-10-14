Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Пикник Афиши» в 2026 году пройдет в Петербурге 8 августа

Объявлена дата проведения фестиваля «Пикник Афиши» в Санкт-Петербурге в 2026 году. Меломанов вновь соберут на Елагином острове.

Фото: Полина Пучкова, Коммерсантъ

Анонс 14 октября появился на странице мероприятия в социальной сети «ВКонтакте». В этот раз организаторы вновь решили уместить выступления в один день вместо двух. Петербуржцев и гостей города приглашают на концерты 8 августа.

В 2025 году «Пикник Афиши» прошел 9 августа. Как это было — в галерее «Ъ-СПб».

Татьяна Титаева

