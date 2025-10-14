Свердловская набережная открылась для пешеходов после капремонта
После капитального ремонта для пешеходов открылась Свердловская набережная. Об этом сообщили 14 октября в пресс-службе Смольного.
Свердловская набережная после капремонта
Фото: Telegram-канал Николая Линченко
Капремонт набережной от улицы Ватутина до Малоохтинского моста шел с весны 2023 года. За это время рабочие переустроили инженерные сети, обеспечили водонепроницаемость грунта, изменили систему водоотвода с тротуара, отремонтировали и очистили гранитные элементы, выполнили расшивку швов.
Помимо этого, обновили тротуатр и обустроили новый спуск в створе Пискаревского проспекта, а также установили пандусы между ярусами набережной.
В открытии принимали участие глава Санкт-Петербурга Александр Беглов и вице-губернатор Николай Линченко.
