Свердловская набережная открылась для пешеходов после капремонта

После капитального ремонта для пешеходов открылась Свердловская набережная. Об этом сообщили 14 октября в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свердловская набережная после капремонта

Фото: Telegram-канал Николая Линченко Свердловская набережная после капремонта

Фото: Telegram-канал Николая Линченко

Капремонт набережной от улицы Ватутина до Малоохтинского моста шел с весны 2023 года. За это время рабочие переустроили инженерные сети, обеспечили водонепроницаемость грунта, изменили систему водоотвода с тротуара, отремонтировали и очистили гранитные элементы, выполнили расшивку швов.

Помимо этого, обновили тротуатр и обустроили новый спуск в створе Пискаревского проспекта, а также установили пандусы между ярусами набережной.

В открытии принимали участие глава Санкт-Петербурга Александр Беглов и вице-губернатор Николай Линченко.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что участок набережной Адмиралтейского канала отремонтируют за 273 млн рублей.

Артемий Чулков