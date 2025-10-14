Глава Новгородской области Дронов вступил в должность на церемонии инаугурации

Действующий губернатор Новгородской области Александр Дронов вступил в должность на церемонии инаугурации в областной филармонии, сообщает пресс-служба администрации 53-го региона.

По словам господина Дронова, приоритеты в работе следующие: поддержка семей с детьми, участников СВО и их близких, развитие малого и среднего бизнеса, транспортной инфраструктуры, газификации.

«Принимая решения, я буду опираться на предложения новгородцев, поступивших в ходе предвыборных встреч. Основой нашей работы станет непрерывный диалог с жителями»,— сказал новоиспеченный губернатор.

На выборах главы Новгородской области, которые прошли в середине сентября, кандидат от «Единой России» Александр Дронов набрал 62,19% голосов, серьезно оторвавшись от ближайшей преследовательницы — представительницы КПРФ Ольги Ефимовой (14,4%).

С февраля 2025 года господин Дронов возглавлял регион в качестве временно исполняющего обязанности: он сменил на посту Андрея Никитина, который был назначен президентом России Владимиром Путиным главой Минтранса.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что новым полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе стал экс-губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Андрей Маркелов