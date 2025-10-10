Главные новости за 10 октября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

В ночь с 9 на 10 октября в Калининском районе на Бестужевской улице загорелось одноэтажное производственное здание, огонь охватил 470 кв. м. Пострадавших в результате инцидента нет.

Сотрудники управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали одного местного жителя и троих приезжих из Псковской области по подозрению в серии мошенничеств в отношении участников СВО. Против них возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ.

Мошенники убедили пенсионерку из Петербурга перевести на «безопасный счет» более 20 млн рублей. 17,8 млн из них — стоимость квартиры, которую пенсионерке пришлось продать.

Сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге главу Центра управления регионом (ЦУР) Елену Никитину, заместителя гендиректора канала «Санкт-Петербург» Сергея Сырова и блогера Николая Каменева. В Москву также доставили Президента АНО «Фонд культуры семьи и детства» Санкт-Петербурга Сергея Кожокара, депутата ЗакСа Александа Малькевича. Сергея Сырова, Николая Каменева, Елену Никитину отправили в СИЗО по делу о растрате, Сергею Кожокару дали домашний арест, Малькевичу — запрет определенных действий. Сумма растраты составила чуть более 37 млн рублей.

В Правдинский районный суд Калининградской области поступило дело 16-летнего подростка из Санкт-Петербурга, обвиняемого в незаконном пересечении госграницы (ст. 322 УК). Он переплыл реку, чтобы попасть в Польшу.

В Санкт-Петербурге с 15 октября вступает в силу новая система тарифов на оплату парковки транспортных средств. Она основана на дифференцированном ценообразовании.

Заместитель председателя партии «Яблоко» и экс-депутат петербургского парламента Борис Вишневский (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) оспорил решение Василеостровского райсуда, который в августе 2024 года оштрафовал его на 15 тыс. рублей за связь с нежелательной организацией. Третий кассационный суд, рассмотрев жалобу 3 октября, направил дело на пересмотр в райсуд.

Заместителю председателя партии «Яблоко» Льву Шлосбергу (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов), обвиняемому в повторной дискредитации российской армии, второй раз за неделю изменили меру пресечения. Псковский областной суд вернул политика под домашний арест.

АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) стало владельцем 100% уставного капитала ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» (Невский ССЗ), входящего в ОСК. Соответствующие изменения накануне были внесены в ЕГРЮЛ.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял решение передать в госсобственность СПбГУП и имущество университета профсоюзов. Соответствующее заявление о национализации ранее подала Генеральная прокуратура РФ (ГП). На заседании в поддержку истца выступил комитет по науке Смольного.