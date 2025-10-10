ОСК стала единственным владельцем Невского ССЗ

АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) стало владельцем 100% уставного капитала ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» (Невский ССЗ), входящего в ОСК. Соответствующие изменения накануне были внесены в ЕГРЮЛ.

В июне ОСК решила сократить уставной капитал Невского ССЗ с 472,78 млн рублей до 236,34 млн рублей, погасив номинальную стоимость доли в 2З6,44 млн рублей, принадлежащей самому Невскому ССЗ. Информация об этом публиковалась на Федресурсе. После этой процедуры размер доли ОСК увеличится с 49,99% до 100%.

До осени 2024 года Невский ССЗ контролировал 50,01% судоверфи, еще 49,99% принадлежали финской компании Arctech Helsinki Shipyard Oy. В сентябре прошлого года Арбитражный суд Московской области приостановил ее корпоративные права. В ноябре того же года 49,99% перешли ОСК.

