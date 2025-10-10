Полиция Петербурга задержала четверых подозреваемых в краже выплат участникам СВО

Сотрудники управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали одного местного жителя и троих приезжих из Псковской области по подозрению в серии мошенничеств в отношении участников СВО. Против них возбуждены уголовные дела по соответствующей статье (ст. 159 УК), сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудники ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на пункте отбора на военную службу по контракту с которого, предположительно, отправляли бойцов на СВО по фиктивным документам

Фото: Telegram-канал Ирины Волк

Фото: Telegram-канал Ирины Волк

По предварительным данным, группа действовала с середины 2024 года, используя связи в военкоматах. Аферисты узнавали о тех, кому было отказано в заключении контрактов, связывались с ними и предлагали помощь в отправке на СВО. Таких людей привозили в Петербург и также с помощью связей обеспечивали заключение контракта на основании фиктивных документов.

Поступившим на службу оформлялись карты, на которые им перечислялись социальные выплаты. Фигуранты убеждали потерпевших передать им доступ к картам, обещая вернуть его сразу после вычета своих комиссионных. На самом деле, полагает следствие, задержанные переводили все поступившие средства на свои счета.

«По имеющимся данным, пострадавших более 40, при этом некоторые из них погибли в зоне проведения СВО. Сумма ущерба может превышать 80 млн рублей»,— пишет Ирина Волк.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Петербургская ФСБ задержала подозреваемых в продаже права на увольнение бойцам СВО.