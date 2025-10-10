Подростка из Петербурга будут судить за незаконное пересечение границы с Польшей

В Правдинский районный суд Калининградской области поступило дело 16-летнего подростка из Санкт-Петербурга, обвиняемого в незаконном пересечении госграницы (ст. 322 УК). Он переплыл реку, чтобы попасть в Польшу, сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда.

Следствие считает, что фигурант планировал уехать в страны Европейского Союза и получить там политическое убежище. Для этого он 20 августа прилетел из Петербурга в Калининград, откуда добрался до поселка Севское неподалеку от границы.

Подросток несколько дней искал удобное место и 24 августа переплыл реку Лава, оказавшись на территории Польши. Там его задержали местные пограничники, впоследствии передав российской стороне.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что пограничники Финляндии задержали пытавшегося попасть в Россию человека.

