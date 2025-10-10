Пожар на площади 470 кв. м случился в производственном здании на Бестужевской улице

В ночь с 9 на 10 октября в Калининском районе на Бестужевской улице загорелось одноэтажное производственное здание, огонь охватил 470 кв. м. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

В 3:33 в пятницу, 10 октября, пожарным поступило сообщение о возгорании по адресу: Бестужевская улица, 2, к. 1, лит. Ж. Прибывшим на место 20 сотрудникам МЧС удалось ликвидировать открытое горение к 6:21, к тушению привлекли четыре единицы техники.

Пострадавших в результате инцидента нет, уточняется в пресс-релизе. По данным «Яндекс Карт», в загоревшемся здании располагается мебельная компания.

Артемий Чулков