Пожилая Петербурженка лишились 20 млн рублей из-за мошенников

Мошенники убедили пенсионерку из Петербурга перевести на «безопасный счет» более 20 млн рублей. Об этом сообщили 10 октября в региональном ГУ МВД.

Накануне в полицию обратилась 88-летния жительница Приморского района. Она рассказала, что с июля по октябрь ей неоднократно звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками различных госструктур. Под предлогом обеспечения сохранности денег они убедили ее перевести на неустановленные счета свыше 20 млн, 17,8 млн из которых — стоимость квартиры, которую пенсионерке пришлось продать.

Полиция ищет аферистов, возбуждено дело по статье мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст.159 УК).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пенсионер из Петербурга после звонков мошенников лишился 15,2 млн рублей.

Артемий Чулков