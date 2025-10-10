На Кубани завершился почти 4-летний спор импортера с таможней о свежести фиников

Импортер фруктов к концу четвертого года судов выиграл у Новороссийской таможни спор о свежести ввезенных им тунисских фиников и отмене незаконного штрафа. Судебный акт опубликован в базе информационно-правовой системы «Гарант».

Арбитражный суда Северо-Кавказского округа поддержал решение кубанского арбитража, который отменил постановление Новороссийской таможни о привлечении к административной ответственности ООО «Норас Груп», которое в январе 2022 года завезло через новороссийский порт 10 т фиников из Туниса.

Финики были заявлены импортером как свежие, но таможенники посчитали их сушеными, для которых применяется более высокие пошлины, и привлекли компанию к административной ответственности за неверную классификацию товара.

С того времени спор о степени свежести фиников прошел два круга рассмотрений в судах трех инстанций и экспертизы. Последняя из них показала, что ввезенные финики все-таки были свежими. И после второго круга рассмотрения дела импортеру удалось оспорить наказание.

Михаил Волкодав