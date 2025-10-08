Ночью над Ростовской областью сбили восемь беспилотников

В период с 20:00 7 октября по 7:00 8 октября в небе над Ростовской областью сбили восемь украинских беспилотников. Об этом сообщается в сводке минобороны РФ.

Всего за указанный период силами противовоздушной обороны уничтожено 83 БПЛА: 44 — над Белгородской областью, 13 — над Курской областью, 12 — над территорией Воронежской области, два — над Брянской областью, по одному — над Липецкой, Тамбовской, Смоленской и Нижегородской областями.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», беспилотники сбили в небе над Каменским и Сальским районами Ростовской области. Никто из людей не пострадал.

Мария Хоперская