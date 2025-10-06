За ночь над Краснодарским краем сбили 11 БПЛА

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны РФ отразили массированную атаку беспилотников самолетного типа, запущенных с территории Украины. Всего было перехвачено и уничтожено 251 аппарат, сообщили в Минобороны России.

Наибольшее число дронов — 62 — было сбито над акваторией Черного моря, еще пять — над Азовским. В Крыму уничтожено 40 беспилотников, в Курской области — 34, в Белгородской — 30, в Нижегородской — 20, в Воронежской — 17, в Краснодарском крае — 11.

По восемь аппаратов сбиты над Брянской и Тульской областями, четыре — над Рязанской. По два дрона ликвидированы в небе над Владимирской, Ивановской, Калужской, Тамбовской и Орловской областями, по одному — над Липецкой областью и в Московском регионе.

Вячеслав Рыжков