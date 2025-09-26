Главные новости за 26 сентября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

В Ленобласти от контрафактного алкоголя за последние несколько дней скончалось 19 жителей города Сланцы и деревни Гостицы. В организмах нескольких погибших обнаружили метиловый спирт, который, по заключению медиков, и стал причиной трагедии. Следователи между тем отмечают, что некоторые из умерших граждан страдали алкоголизмом. Задержанный за торговлю смертельным суррогатом местный пенсионер, который ранее уже привлекался к ответственности за подобное, назвал своей сообщницей сотрудницу детского сада. Подробнее — в материале «Ъ-СПб» «Что дед проклятый нам готовит».

Объект культурного наследия федерального значения «Оранжерея» в Петергофе сдали в аренду по программе «Рубль за метр» по ставке 103,4 тыс. рублей в месяц до окончания реставрации. Победителем стало петербургское ООО «Торговый дом «Джомхом»», основным видом деятельности которого, по данным Rusprofile, является торговля мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями. Кирпичное здание постройки конца XIX — начала XX века, входящее в состав дворцово-паркового ансамбля «Собственная дача» выставили на торги 15 сентября. Подробнее о выставленном на торги объекте культурного наследия — в материале «Ъ-СПб» «Оранжерея отойдет в новые руки».

Тело бывшего чиновника Росимущества Бориса Авакяна, найденное в консульстве Армении в Петербурге, направят на судмедэкспертизу для установления точной причины смерти. На текущий момент труп находится в морге, личность установили по отпечаткам пальцев. По словам судмедэксперта, который осматривал тело господина Авакяна, с очень высокой вероятностью речь идет о самоубийстве. Подробнее о смерти экс-чиновника читайте в материале «Ъ-СПб» «Подсудимый подписал контракт с вечностью».

Компания группы «Газпром» арендовала 6,4 тыс. кв. м в бизнес-центре «Северная Пальмира» на Черниговской улице в Петербурге. Сумма сделки не уточняется. Решение об аренде площадей связано с переездом компании из Москвы в Петербург. Ей требовался премиальный офис с кабинетной нарезкой рядом с метро и ключевыми транспортными узлами, пояснили «Ъ-СПб» в консалтинговой компании. БЦ «Северная Пальмира» площадью 66,1 тыс. кв. м был введен в эксплуатацию в 2025 году. Объект класса А находится неподалеку от станции метро «Московские ворота».

Авиакомпания Nordwind Airlines вместе с группой Pegas Touristik возобновит чартерное авиасообщение с Вьетнамом спустя пять лет, сообщает ТАСС. Первый рейс из Москвы в курортный город Камрань состоится 29 сентября. Начиная с октября группа Pegas будет ежемесячно осуществлять во Вьетнам от 18 до 22 чартерных рейсов из Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Владивостока, Красноярска, Иркутска и Хабаровска. Ежемесячно Камрань будут посещать около 6,8 тыс. россиян.

Власти Ленинградской области заявили о намерении в 2026 году отремонтировать в регионе в общей сложности 160,4 км дорог. Как уточнили в пресс-службе областного правительства, в следующем году планируется ввод 13 новых объектов, включая три пешеходных перехода, столько мостовых сооружений и две парковки. На развитие и содержание дорожной сети 47-го региона в 2026 году будет направлено 32,8 млрд рублей.

ФГУП «Ремонтно-строительное управление» Управделами президента РФ заключило контракт на выполнение работ по озеленению и благоустройству территории будущего Судебного квартала в Петербурге. По данным «Фонтанки», он в несколько раз больше предыдущего — его стоимость составляет 1,387 млрд рублей.

Дефицит бюджета Ленинградской области в 2026 году вырастет до 31,4 млрд рублей или 9,3% от доходов региона. Как сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, администрация региона рассмотрела соответствующий законопроект на заседании 26 сентября. Минимальную зарплату в регионе планируют индексировать на 15%, отметил господин Дрозденко. На поддержку участников СВО и их семей Ленобласть направит 13,3 млрд рублей. Также в проект бюджета заложены средства на реновацию 30 школ и 10 детских садов.

Объем производства в автомобильной отрасли Санкт-Петербурга в первые восемь месяцев 2025 года превысил показатель аналогичного периода прошлого года в 1,6 раза. Помимо этого, прирост показали производители прочих транспортных средств и оборудования (+42,3%), машин и оборудования (+4,4%), компьютеров, а также электронных и оптических изделий (20,0%). Всего в январе-августе промышленные предприятия Петербурга отгрузили продукции на общую сумму 2,9 трлн рублей, более 90% относится к обрабатывающему сектору.

Собрание акционеров банка «Санкт-Петербург» (БСПБ) приняло решение направить на выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2025 года 7,4 млрд рублей — 30% чистой прибыли по МСФО за указанный период. Соответствующая публикация появилась на портале «Центр раскрытия корпоративной информации». Акционеры получат по 16,61 рубля за обыкновенную акцию и 0,22 рубля за привилегированную, реестр акционеров для получения дивидендов закроется 6 октября.

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин, курировавший экономическую политику Смольного, стал первым заместителем художественного руководителя и директора Мариинского театра Валерия Гергиева. Соответствующая публикация появилась на сайте театра 26 сентября.

Компания «ЛСР. Недвижимость-СЗ», входящая в группу девелопера ЛСР стала новым владельцем имущественного комплекса, принадлежавшего Министерству обороны. В состав выставленного на торги комплекса входили здания казармы, клуба, склада, штаба, бойлерной, трансформаторной подстанции, овощехранилища, а также контрольно-пропускной пункт. По итогам аукциона участок, который находится на пересечении Лабораторного проспекта и Бестужевской улицы, был продан по начальной цене в 514 млн рублей. Подробнее о проданном на торгах участке Минобороны — в материале «Ъ-СПб» «ДОМ.РФ продает землю Минобороны».

Невский районный суд Санкт-Петербурга арестовал токаря-изобретателя Газинура Шамсиева, которому вменяют организацию «взрыва» в здании «Почты России» на проспекте Обуховской Обороны. Пожилому работнику машиностроительного завода «Звезда» инкриминируют совершение теракта (ч. 1 ст. 205 УК РФ). Фабула обвинения гласит, что вечером 24 сентября фигурант отправил посылку, в которой находился «тубус с неустановленным взрывчатым веществом». В материалах дела говорится, что оно сдетонировало в одной из двадцати посылок, которая должна была отправиться в Татарстан — на собственный адрес подсудимого.